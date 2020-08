Franse strijd tegen jihadisten in Mali gaat door, ondanks coup

Frankrijk gaat ondanks de staatsgreep in Mali door met militaire operaties tegen jihadisten in dat land.

Minister van Defensie Florence Parly maakte duidelijk dat operatie Barkhane niet wordt stilgelegd. De Malinese militairen die de regering omver hebben geworpen , hadden al verklaard dat de Franse operatie niet hoeft te worden stilgelegd. Ze zeggen alle internationale overeenkomsten te respecteren. Dat betekent dat ook de VN-missie MINUSMA in het land mag blijven.Frankrijk strijdt in Mali en omliggende landen al jaren tegen gewelddadige extremisten. Die operatie Barkhane moet helpen de door jihadistisch geweld geteisterde regio te stabiliseren. "Operatie Barkhane, waar het Malinese volk om heeft gevraagd en waar de VN-veiligheidsraad groen licht voor heeft gegeven, gaat door", benadrukte minister Parly op Twitter.Het aanhoudende geweld in Mali heeft daar bijgedragen aan de onvrede over het bewind van de afgezette president Ibrahim Boubacar Keïta. Militairen begonnen dinsdag te muiten en arresteerden het staatshoofd en andere topfunctionarissen.