Koning Mohammed VI beveelt distributie van gratis mondkapjes

Koning Mohammed VI heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven om gratis herbruikbare mondkapjes uit te delen aan minderbedeelden in Marokko.

De wasbare gezichtsmaskers zijn tot 40 keer herbruikbaar. De mondkapjes zullen als eerste worden verdeeld in regio's waar het longvirus bezig is met een opmars. Het betreft de regio's Casablanca-Settat, Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi, Beni Mellal-Khenifra en Fez-Meknes.

Het dragen van het mondkapje is verplicht op openbare plekken zoals in het openbaar vervoer. De regering heeft begin augustus een wetsvoorstel goedgekeurd die het mogelijk maakt weigeraars een geldboete op te leggen van 330 DH.

De geldboete dient binnen 24 uur te worden betaald. Voorheen werden weigeraars gearresteerd en moesten ze voor de rechter verschijnen om de strafmaat te laten bepalen.



Marokko kampt met een verslechterende epidemiologische situatie als gevolg van de aanhoudende toename in het aantal coronapatiënten. Het land registreerde in de maand juli 24.322 nieuwe besmettingsgevallen, meer dan de helft van de in totaal 44.803 besmettingen die Marokko heeft geregistreerd sinds het virus in maart opdook.

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid komt de toename in het aantal besmettingen omdat mensen zich niet houden aan de coronavoorschriften. Zo houdt men te weinig sociale afstand en wordt niet altijd het mondkapje gedragen op plekken waar dat verplicht is.

