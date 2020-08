België laat coronamaatregelen beetje vieren

Inwoners van België hoeven vanwege het coronavirus niet meer in hun eentje boodschappen te doen of te winkelen maar mogen vanaf maandag één andere persoon meenemen.

Een mondkapje dragen in de winkels blijft in het hele land verplicht en de vaste 'bubbel' van vijf mensen met wie Belgen vaak contact hebben wordt voorlopig niet uitgebreid. Lokaal kunnen de autoriteiten strengere maatregelen afkondigen. Dit heeft de Belgische premier Sophie Wilmès bekendgemaakt na afloop van beraad van de Nationale Veiligheidsraad.

Ze zei dat de situatie in het land, dat vorige maand werd geconfronteerd met een op sommige plekken sterke heropleving van het virus, inmiddels is "gestabiliseerd", maar "terugkeer naar de normaliteit is nog niet mogelijk".

Samen dingen doen, bijvoorbeeld wandelen of fietsen, mag in groepen van maximaal tien personen als 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Het maximale aantal aanwezigen bij evenementen wordt in september opgetrokken tot tweehonderd mensen binnen en vierhonderd mensen buiten, kondigde Wilmès verder aan. Daar kunnen uitzonderingen op worden toegestaan. Lokale bestuurders kunnen in overleg met de bevoegde minister bijvoorbeeld toestemming geven voor meer voetbalpubliek bij een profwedstrijd of meer aanwezigen bij een cultureel evenement.



'Duurzame relatie'

België opent ook de grenzen weer voor buitenlandse liefdes. Ongehuwde personen uit landen van buiten de EU die een "duurzame relatie" kunnen aantonen met een inwoner van België vallen voortaan buiten het reisverbod. "Liefde kent geen grenzen. De scheiding van internationale koppels is niet houdbaar", aldus Wilmès.

De premier riep vakantiegangers op zich te laten testen en in quarantaine te gaan als ze terugkeren uit een "rode zone", dat wil zeggen een land of gebied dat (opnieuw) in lockdown is gegaan of waar toeristen volgens de Belgische autoriteiten een zeer hoog risico lopen op besmetting. Dat is verplicht maar volgens Wilmès lappen veel Belgen deze maatregel aan hun laars.

© ANP 2020