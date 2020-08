Kamer geërgerd over vertraging in toeslagenaffaire

De vertraging in de afhandeling van de kinderopvangtoeslagaffaire leidde donderdag tot ergernis in de Tweede Kamer.

Het parlement is teruggekomen van reces om de kwestie te bespreken. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Belastingen) liet eerder deze week weten dat de afhandeling langer gaat duren, omdat zaken vaak complexer zijn dan eerder werd gedacht. "Ik vind het niet kunnen", zei Renske Leijten van de SP.

Als het de Belastingdienst niet lukt tempo te maken, wil Leijten wel een handje helpen. "Geef me tien goede ambtenaren, tien zaakbehandelaars, tien ouders", en dan komen "we met een paar weken zelf wel met een goede manier" om mensen te compenseren.

Met lege maag naar bed

Dat complexe, schrijnende gevallen niet met voorrang worden behandeld, vindt Leijten niet kunnen. Die ouders "kunnen geen schoolspullen voor hun kinderen kopen, gaan met lege maag naar bed".



Pieter Omtzigt (CDA), Leijten en Henk Nijboer (PvdA) trokken de vergelijking met de aardbevingsproblematiek in Groningen, waar het compenseren van gedupeerden ook jarenlang vertraging opliep.

Omtzigt zei de laatste tijd geen gedupeerde ouders meer te spreken en heeft het idee dat het hen is verboden nog contact te hebben met Kamerleden. Is dat zo, wil hij van Van Huffelen weten. Ook vindt hij, net als andere Kamerleden, dat mensen die betrokken waren bij het najagen van ouders, niet betrokken mogen zijn bij de hersteloperatie.

Diverse partijen willen van de staatssecretaris weten of, gezien de vertraging, mensen niet al geld kunnen krijgen voor hun dossier is afgehandeld. D66'er Steven van Weyenberg wil nog niet zover gaan. Hij waarschuwde dat zoiets geen "voorschot" moet zijn, want op terugbetalingen zit niemand te wachten.

© ANP 2020