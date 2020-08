Zeker 55 jaar cel voor aanslag bij Brits concert Ariana Grande

De man die zijn oudere broer hielp een bloedige zelfmoordaanslag te plegen in Manchester, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van minstens 55 jaar.

Jonge slachtoffers

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

© ANP 2020

De 23-jarige Hashem Abedi heeft zijn broer Salman aangemoedigd en geholpen en was daarom al schuldig bevonden aan moord. Extremist Salman Abedi blies zichzelf in 2017 op bij de Manchester Arena. Daar kwamen ouders hun kinderen ophalen na een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande. Er vielen 22 doden, onder wie kinderen. Honderden mensen raakten gewond.Hashem bevond zich niet in het Verenigd Koninkrijk toen zijn broer zich opblies. De twintiger reisde nog voor het bloedbad naar Libië, waar de plaatselijke autoriteiten hem na de aanslag arresteerden en terugstuurden. Hij weigerde tijdens zijn proces zijn cel te verlaten toen nabestaanden kwamen getuigen.Sommige ouders huilden volgens de BBC toen ze in de rechtbank vertelden over het verlies van hun kinderen. Ook hielden mensen daar foto's omhoog van jonge slachtoffers. De moeder van een omgekomen meisje noemde de aanslag een "gruwelijke en laffe daad die onze levens voor altijd heeft veranderd".De rechter zei dat de wanhoop van de nabestaanden voelbaar was. Hashem verdwijnt minstens 55 jaar achter de tralies en komt daarna in aanmerking voor vrijlating. De rechtbank kon hem geen levenslange gevangenisstraf opleggen omdat hij jonger dan 21 was op het moment van de aanslag.