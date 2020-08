Vanaf middernacht strengere maatregelen in Casablanca, Marrakech en Beni Mellal

Door de aanhoudende stijging in het aantal nieuwe coronabesmettingen worden de maatregelen tegen het coronavirus in meerdere regio's in Marokko aangescherpt.

Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Stranden, openbare baden, hammams, kappers en schoonheidssalons gaan op slot. In cafés mogen voorlopig geen voetbalwedstrijden meer worden vertoond. Ook geldt een vergunningsplicht om de gebieden te mogen verlaten. De aangescherpte maatregelen gaan met ingang van vrijdag 21 augustus in.

In Casablanca gaan de stranden van Dar Bouazza en het strand van Paloma in Ain Harouda op slot. Ook worden zeven wijken onder lockdown geplaatst. Winkels en buurtsupers in afgesloten wijken moeten voortaan om 20.00 uur de deuren sluiten. Markten moeten uiterlijk 16.00 uur leeg zijn.

In Marrakech worden 12 grote verkeersadres afgesloten. In de gehele stad moet de horeca om 22.00 uur de deuren sluiten en mag slechts 50% van de capaciteit worden benut. Ook in het openbaar vervoer van de okerkleurige stad geldt een maximumcapaciteit van 50%. Winkels in drukke gebieden moeten om 17.00 uur dicht.



In Beni Mellal worden zes belangrijke toegangswegen afgesloten en moeten alle winkels voortaan om 20.00 uur dicht, markten om 14.00 uur. Openbare ruimtes zoals parken en tuinen worden om 18.00 uur afgesloten voor het publiek.

Marokko kampt met een verslechterende epidemiologische situatie als gevolg van de aanhoudende toename in het aantal coronapatiënten. Het land registreerde in de maand juli 24.322 nieuwe besmettingsgevallen, meer dan de helft van de in totaal 44.803 besmettingen die Marokko heeft geregistreerd sinds het virus in maart opdook.



Volgens het Ministerie van Volksgezondheid komt de toename in het aantal besmettingen omdat mensen zich niet houden aan de coronavoorschriften. Zo houdt men te weinig sociale afstand en wordt niet altijd het mondkapje gedragen op plekken waar dat verplicht is.

De maatregelen zullen worden versoepeld zodra het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert.

