Marokko: Zorgminister neemt maatregelen om zorgsector Marrakech te ontlasten

De Marokkaanse Minister van Volksgezondheid Khalid Ait Taleb gaat maatregelen nemen om de overbelaste zorginstellingen in Marrakech te helpen.

Dat heeft de zorgminister woensdagavond bekendgemaakt. Zo worden in meerdere ziekenhuizen het aantal bedden flink uitgebreid en zal worden gezorgd dat de zorginstellingen voldoende medicijnen en hulpmiddelen voorradig hebben.

In het Ibn Zohr-ziekenhuis (Mamounia) worden voortaan alleen patiënten opgenomen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. In het Al Antaki-ziekenhuis worden intensive care units ingericht voor de opvang van kritische gevallen. Ook in het Arrazi-ziekenhuis zullen kritische patiënten worden behandeld.

In het Ibn Tofail-ziekenhuis wordt het gros van de coronapatiënten opgevangen. Buiten dit ziekenhuis wordt een grote tent opgezet voor de opvang en behandeling van coronapatiënten.



De capaciteit van het nabijgelegen veldhospitaal in Benguerir wordt verdubbeld naar 650 bedden (momenteel 360).

Zorginstellingen in Marrakech kampen met een capaciteitsprobleem nu het aantal besmettingen de afgelopen tijd is toegenomen. De regering meldde vandaag dat met ingang van vrijdag 21 augustus de maatregelen tegen het coronavirus in drie steden verder zullen worden aangescherpt. Het betreft Casablanca, Beni Mellal en Marrakech.

