Horloge en vuurwapen gevonden in zaak doodgeschoten Bas van Wijk

De recherche heeft een vuurwapen en horloge gevonden in het onderzoek naar de op 8 augustus doodgeschoten Bas van Wijk.

Het is nog niet duidelijk of het om het gebruikte vuurwapen gaat. Schietproeven moeten dat bepalen, laat het Openbaar Ministerie weten. Wapen en horloge zijn gevonden op aanwijzingen van een van de opgepakte verdachten.

Het gaat om de verdachte die eerder heeft laten weten dat hij heeft geschoten. Op dit moment zitten vier personen vast voor de fatale schietpartij. Zij worden maandag voorgeleid, de raadkamer van de rechtbank Amsterdam bepaalt of ze langer vast blijven zitten.

De 24-jarige Van Wijk werd op zaterdag 8 augustus doodgeschoten in het op dat moment druk bezochte Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer. Veel mensen waren aan het picknicken of zonnen in het park. Volgens de familie van het slachtoffer wilde hij voorkomen dat een horloge van zijn vriend werd gestolen.

De dood van Van Wijk heeft tot grote verontwaardiging geleid. Vorige week vrijdag was er een stille tocht voor hem en zondag vond er een demonstratie plaats op het Museumplein onder het motto 'Gerechtigheid voor Bas'.

