Aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland licht gedaald

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus is tussen woensdag- en donderdagochtend opgelopen met 529.

Dat zijn er 23 minder dan een dag eerder, toen 552 nieuwe gevallen werden geregistreerd op het zogeheten coronadashboard van de Rijksoverheid. Bijna de helft (47 procent) van de mensen die het virus recent hebben opgelopen is tussen 20 en 40 jaar oud, 26 procent is tussen de 40 en de 60 jaar, 2 procent is 80 jaar of ouder en 14 procent is jonger dan 20 jaar. Zoals bekend verlopen infecties bij jonge mensen meestal mild. Ouderen lopen een veel groter risico om in het ziekenhuis te belanden.

Het aantal ziekenhuisopnames is iets toegenomen, maar met een driedaags gemiddelde van 10,7 nieuwe patiënten per dag in heel Nederland ligt dit aantal nog altijd zeer laag vergeleken met afgelopen voorjaar. Tijdens de piek van de coronacrisis, begin april, werden ziekenhuizen overspoeld met honderden patiënten per dag. Op 2 april lag dit aantal op 598.

Amsterdam

Het aantal positieve tests was weer het hoogst in Amsterdam en omstreken. In de regio Amsterdam-Amstelland stelde de GGD 122 besmettingen vast, tegen 100 een dag eerder. In de regio Rotterdam-Rijnmond kregen 99 mensen een positief testresultaat. Ook dat waren er iets meer dan de dag daarvoor, toen de teller op 87 gevallen uitkwam. In Den Haag en omstreken bleef het aantal nieuwe besmettingen gelijk: 56.



Midden- en West-Brabant registreerde een daling: daar werden woensdag nog 46 positieve tests gemeld, in de laatste cijfers zijn dat er 29. De provincie Utrecht telde 33 nieuwe besmettingen.

In Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 177 coronapatiënten, van wie 39 op de intensive care (ic). Op verpleegafdelingen zijn er het afgelopen etmaal 13 patiënten met Covid-19 bij gekomen, op de ic's liggen er twee minder dan woensdag. Deze cijfers maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg verwacht de komende twee weken een verdere toename van het aantal patiënten. Ziekenhuisopnames liggen immers achter op nieuwe besmettingen.

