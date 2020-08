Dubai versoepelt alcoholbeperkingen om horeca te stimuleren

De autoriteiten in Dubai hebben de regels voor verkoop van alcoholische drank versoepeld in een poging de noodlijdende horeca een boost te geven.

De regering van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) heeft opnieuw de beperkingen op de verkoop van alcoholische drank versoepeld. De autoriteiten hopen daarmee de belastinginkomsten te verhogen om hulp te kunnen beiden aan de horeca. Dubai doorgaat een aanzienlijke economische neergang als gevolg van de uitbraak van het coronavirus.

De economie van Dubai staat voor een moeilijke periode na de overgangsperiode waarin het Emiraat geleidelijk uit de strikte lockdown kwam. Met name de toerismebranche en de horeca worden zwaar getroffen. Ook de belangrijke vastgoedmarkt van Dubai zal naar verwachting dieptepunten bereiken die sinds de recessie van 2009 niet meer zijn waargenomen.

Terugval

Dubai is een topbestemming voor reizigers over de hele wereld en fungeert als knooppunt voor langeafstandsreizigers, met name tussen Azië, Afrika en Europa. De verkoop van alcohol in Dubai is nauw verbonden met het succes ervan als bestemming voor rijke expats. Bij gebrek aan grootschalig internationaal toerisme heeft de horeca in Dubai moeite met te overleven.



"Het is een uitdagend jaar geweest en geen enkel bedrijf is buiten schot gebleven, vooral niet de horeca", zei Mike Glen, lokale directeur van alcoholdistributeur Maritime and Mercantile aan persbureau Associated Press. De afgelasting van de wereldtentoonstelling Expo 2020 kwam als een grote klap in een jaar dat werd gekenmerkt door slecht nieuws voor de lokale en wereldeconomie.

De staatsinkomsten worden gedrukt door de gevolgen van de coronacrisis en Dubai hoopt dat een toenemende verkoop van alcoholische drank kan bijdragen aan de broodnodige inkomsten. Dubai is minder afhankelijk van de olie-inkomsten dan de rest van de Emiraten. De huidige crisis heeft de positie van Dubai als economisch zelfvoorzienende entiteit echter sterkt verzwakt.



Alcoholbeperkingen

In Dubai geldt doorgaans een beperkte toegang tot alcoholische drank voor niet-islamitische inwoners. Geïnteresseerden dienen te beschikken over een ​​roodgekleurde kaart waarmee de drank kan worden gekocht en vervoerd voor persoonlijk gebruik. Om de 'alcocholkaart' te bemachtigen geldt een inkomenseis en is toestemming nodig van de werkgever van de ingezetene.

Lokale autoriteiten hadden gedurende de lockdown de beperkingen voor het eerst in de geschiedenis versoepeld. De autoriteiten van Dubai hebben nu aangekondigd dat de rode alcoholkaart zal worden vervangen met een nieuwe zwarte toestemmingskaart. De kaart is gemakkelijker te verkrijgen, heeft minder strenge inkomenseisen en vereist geen toestemming van de werkgever.

Lokale functionarissen hopen dat de versoepelde wetten de verkoop zullen stimuleren. In de praktijk wordt in de meeste uitgaansgelegenheden in Dubai nooit gevraagd naar de alcoholkaart.

© MAROKKO.NL 2020