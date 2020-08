Halsema: Geen afstand houden kan welzijn stad in gevaar brengen

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft donderdagmiddag in de gemeenteraad nogmaals het belang benadrukt van voldoende afstand houden om ervoor te zorgen dat het coronavirus niet verder oplaait in de hoofdstad.

"We zien dat mensen steeds slechter luisteren en er niet zoveel zin meer in hebben. Maar realiseert u zich wel dat geen afstand houden ook het welzijn van deze prachtige stad in gevaar kan brengen.". De gemeenteraad was bijeen in een extra vergadering om te praten over de toename van het aantal besmettingen in de hoofdstad.

Volgens Halsema wordt er samen met het kabinet gewerkt aan een zogenoemde escalatieladder, waarmee het aantal maatregelen kan worden opgeschaald als dat nodig is. Daarbij wordt gekeken naar het aantal besmettingen en clusters, het bron- en contactonderzoek en het aantal ziekenhuisopnames.

Halsema kondigde eerder deze week namens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland strenger toezicht aan op onder meer horeca, maar zei toen ook dat drastischere maatregelen nodig zijn als het aantal besmettingen niet afneemt. "Als het blijft stijgen, dan komen we dichterbij de maatregelen die we niet willen", herhaalde ze in de raad. Ze doelde daarmee bijvoorbeeld op het ontmoedigen van toeristen naar de stad te komen of een gedeeltelijke lockdown.



Europa

De burgemeester zei dat niet alleen Amsterdam het daarbij voor het zeggen heeft, maar dat er ook vanuit Europa kan worden besloten dat de stad een code oranje of rood krijgt, zoals dat op andere plaatsen al is gebeurd. "We hopen dat dat niet gebeurt."

De partijen in de raad hadden ook vragen over het capaciteitsgebrek bij de GGD, waardoor het bron- en contactonderzoek de afgelopen weken niet volledig kon worden uitgevoerd. Tijdens een technische sessie die voorafging aan het debat verzekerde GGD-directeur José Manshanden dat dit volgende week weer mogelijk is omdat er dan weer voldoende nieuwe medewerkers zijn opgeleid.

