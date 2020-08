Algerijnse president keurt misdaden tijdens Frans kolonialisme af

De Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune zei donderdag dat de Franse kolonisatie van zijn land heeft geleid tot "misdaden tegen de menselijkheid".

Dat meldt het Algerijnse staatspersbureau. Tebboune deed de uitspraken in een toespraak voor het Algerijnse volk op Muhajid-dag, die veteranen van de Onafhankelijkheidsoorlog herdenkt. Tijdens de onafhankelijkheidsstrijd kwamen meer dan 1,5 miljoen Algerijnen om het leven.

De Onafhankelijkheidsoorlog vond plaats tussen 1954 en 1962 en eindigde met het vertrek van Franse kolonisten, na een 132 jaar durende bezetting. "Deze misdaden legden eens te meer de valsheid bloot van de Franse beschavingsslogan", zei het Algerijnse staatshoofd, daaraan toevoegend dat Franse kolonisten vroeger "hun wrede misdaden tegen de mensen verborgen hielden, die misdaden waren niets minder dan misdaden tegen de menselijkheid".

Hij wees erop dat Algerije in juli de overblijfselen van 24 leiders van het volksverzet uit Parijs had teruggevonden en beloofde het proces voort te zetten om de rest van de overblijfselen terug te halen. In de 19e eeuw verscheepte Frankrijk de schedels van 37 verzetsstrijders om te worden opgeslagen in een museum in de Franse hoofdstad.



Algerije eist sinds 2011 de teruggave van de schedels voor hun begrafenis - een eis die door de Fransen wordt afgewezen.

Frankrijk bezette Algerije 132 jaar lang, van 5 juli 1830 tot 5 juli 1962, toen het land zich onafhankelijk verklaarde van de koloniale overheersing. In de loop van de onafhankelijkheidsstrijd kwamen meer dan 1,5 miljoen Algerijnen om het leven, honderdduizenden anderen raakten gewond, vermist of werden uit hun huizen verdreven.

In Marokko wordt vandaag de 67ste verjaardag van de Revolutie van de Koning en het Volk gevierd. Het land herdenkt de heldhaftige strijd tegen het kolonialisme. Koning Mohammed VI zal later vanavond het volk toespreken.

