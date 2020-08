Marokko: Buitenlandminister Bourita overlegt met China over coronavaccin

Marokko lijkt het Chinese vaccinproject te verkiezen boven het coronavaccin van de Russen.

Dat blijkt uit het telefoongesprek tussen de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en zijn Chinese tegenhanger Wang Yi, dat vanmiddag door het officiële Chinese staatspersbureau werd vrijgegeven.

Marokko heeft het volste vertrouwen in het Chinese onderzoek naar het coronavaccin, dat zei Bourita tegen Yi. "De Chinese ervaring in de strijd tegen COVID-19 is zeer waardevol voor Marokko", zei de Marokkaanse topdiplomaat daaraan toevoegend dat hij hoopt dat de twee landen zo snel mogelijk een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.

Bourita bedankte de Chinezen namens de Marokkaanse koning en de regering voor hun steun en hulp aan Marokko en het Afrikaanse continent "gedurende de meest kritieke periode van de uitbraak van het coronavirus.".



Volgens Yi zal het Chinese vaccin tegen het longvirus COVID-19 deel uitmaken van mondiale publieke goederen en zullen Afrikaanse landen als één van de eersten hiervan profiteren.

Bourita maakte tevens van de gelegenheid gebruik om zijn steun uit te spreken richting China bij de bescherming van haar soevereiniteit en territoriale integriteit. "Een duidelijk en ondubbelzinnig standpunt", aldus Bourita.



Het telefoongesprek tussen de twee ambtenaren komt enkele dagen nadat de Marokkaanse Minister van Volksgezondheid had toegezegd dat de Marokkaanse regering er voor zal zorgen dat Marokko over een voldoende hoeveelheid van het coronavaccin zal beschikken.

De zorgminister reageerde daarmee op de toenemende bezorgdheid bij Marokkaanse burgers over de beschikbaarheid van het vaccin, nadat de Russische president Vladimir Poetin vorige week meldde dat zijn land als eerste een patent op het vaccin tegen het longvirus had verworven.

