Koning Mohammed VI waarschuwt voor nieuwe 'nog striktere' lockdown

Koning Mohammed VI vroeg burgers om dezelfde mate van patriottisme te tonen tegen het longvirus als tijdens de heldhaftige strijd tegen het kolonialisme

De koning deed de opmerkelijke oproep tijdens zijn toespraak donderdag ter gelegenheid van de viering van de Revolutie van de Koning en het Volk. Marokko markeerde donderdag de 67ste verjaardag van de strijd tegen het kolonialisme.

De koning deelde zijn zorgen over de opmerkelijke toename van het aantal COVID-19-gevallen en riep burgers op om verantwoordelijkheid te tonen en zich te houden aan de voorgeschreven preventiemaatregelen om de pandemie te bestrijden.

De vorst erkende de veelvuldige schendingen van de vele coronamaatregelen in het land en beschreef de nalatigheid bij het volgen van de voorzorgsmaatregelen als een teken van niet-patriottisme.



"Er zijn mensen die beweren dat deze epidemie niet bestaat. Er zijn mensen die geloven dat het opheffen van de lockdown betekent dat de epidemie voorbij is, terwijl anderen zich onaanvaardbaar laks en onzorgvuldig gedragen", waarschuwde Mohammed VI.

De koning zei dat mensen die de ernst van het coronavirus bagatelliseren niet alleen zichzelf, maar ook het leven van anderen in gevaar brengen. In een reactie op de recente piek in het aantal nieuwe besmettingen benadrukte de koning dat veel mensen het virus bij zich dragen zonder symptomen te vertonen. De vorst benadrukt daarmee dat iedereen zich aan de maatregelen moet houden.

"Veel mensen negeren de maatregelen die de overheid bepleit, waaronder het dragen van mondkapjes, het houden van sociale afstand, hygiëne en het gebruik van ontsmettingsmiddelen", zei de koning. De vorst herinnerde eraan dat mondkapjes voor betaalbare prijzen beschikbaar zijn gesteld om deze voor iedereen laagdrempelig te maken.-

© MAROKKO.NL 2020