Leger aangekomen in Beni Mellal om coronamaatregelen te handhaven (video)

In Beni Mellal zijn vrijdagmiddag eenheden van het leger de stad binnengereden om te helpen bij de handhaving van de coronamaatregelen

Meerdere legertrucks met militair materieel en bussen met leden van de koninklijke strijdkrachten kwamen vrijdagmiddag aan in Beni Mellal. De militairen zullen tijdelijk worden opgevangen in het gebouw van de middelbare school Ahmed El Hansali.

Ook in Marrakech reden rond het middaguur legertrucks vanuit de militaire basis in Benguerir de okerkleurige stad binnen.

Sinds middernacht gelden in onder meer Beni Mellal, Marrakech en Casablanca striktere maatregelen tegen het coronavirus. De aangescherpte maatregelen zijn een antwoord op de aanhoudende stijging in het aantal nieuwe besmettingsgevallen in de drie regio's.



Stranden, openbare baden, hammams, kappers en schoonheidssalons zijn op slot. In cafés mogen voorlopig geen voetbalwedstrijden meer worden vertoond. Ook geldt een vergunningsplicht om de gebieden te mogen verlaten.

In de regio Beni Mellal Khenifra zijn inmiddels meer dan 1.700 besmettingsgevallen geregistreerd, waarvan 154 in de laatste 24 uur.

