Marokko 'viert' 57e verjaardag van koning Mohammed VI

Er is echter weinig sprake van feestelijkheden aangezien de koning vorig jaar besloot de officiële verjaardagsceremonies te beëindigen en de aandacht te wijden aan de welzijn van de Marokkaanse bevolking

De Marokkaanse vorst werd geboren op 21 augustus 1963 in Rabat. Als zoon van wijlen koning Hassan II en een lid van de alaouitische dynastie, is hij een directe afstammeling van de profeet Mohammed (saws).

Koning Mohammed VI besteeg de troon op 23 juli 1999 en trouwde in 2001 met prinses Lalla Salma. In 2003 verwelkomde het koninklijk paar hun eerste kind, kroonprins Moulay Hassan. Hun tweede kind, prinses Lalla Khadija, zag in 2007 het levenslicht.

© MAROKKO.NL 2020