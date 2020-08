Turkije doet grote gasvondst in Zwarte Zee

Turkije heeft een gasveld ontdekt in de Zwarte Zee, heeft president Recep Tayyip Erdogan bekendgemaakt.

Het gaat om de grootste gasvondst uit de Turkse geschiedenis en er zijn nog meer gebieden in de Zwarte Zee waar volgens Erdogan mogelijk gas zit. Het gasveld heeft een omvang van 320 miljard kubieke meter en in 2023 moet het eerste gas worden gewonnen. De gasbel in Slochteren is ter vergelijking bijna 9 keer zo groot.

De gasvondst moet Turkije onafhankelijker maken. Nu moet het land nog veel gas en olie importeren. Volgens de Turkse minister van Energie zullen Turkse bedrijven verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de velden.

Vorig jaar importeerde Turkije voor 41 miljard dollar aan energie. Als het land dat fors kan verminderen helpt dat ook de overheidsfinanciën. Ook verbetert dan de lopende rekening van het land. Het langlopende tekort daarop was een van de oorzaken voor het zakken van de lira ten opzichte van de Amerikaanse dollar de afgelopen tijd.



De Zwarte Zee is niet de enige plek waar Turkije naar gas zoekt. Ook in de Middellandse Zee zijn Turkse schepen bezig met bodemonderzoek. Dat heeft geleid tot oplopende spanningen met aartsrivaal Griekenland omdat Turkije ook onderzoek deed in wateren die Griekenland als zijn exclusieve economische zone beschouwt.

De Europese Unie steunt Griekenland in dat geschil. Vorige week kwam het tot een botsing tussen marineschepen van de twee NAVO-leden.

