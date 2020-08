Opnieuw grootschalige demonstraties tegen Netanyahu

In Israël zijn zaterdagavond opnieuw duizenden mensen de straat op gegaan om het aftreden te eisen van premier Benjamin Netanyahu.

Deze is aangeklaagd wegens corruptie en ligt tevens onder vuur wegens zijn tekortschietende beleid in de coronacrisis. In Jeruzalem hadden de demonstranten, met zowel politieke als economische bedoelingen, geen toestemming voor een mars door de hoofdstraten. Om de overlast voor de bewoners daar te "minimaliseren" leidde de politie de betogers om via een alternatieve route.

Ontevreden Israëliërs protesteerden zoals de laatste tijd vaker bij de privévilla van Netanyahu ten noorden van Tel Aviv. Ook gaven ze op belangrijke kruispunten en viaducten blijk van hun afkeer van de minister-president, die altijd heeft ontkend iets te hebben misdaan. Volgens hem zijn de aantijgingen politiek gemotiveerd.

