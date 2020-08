Handhavers delen 148 boetes uit op drukke Amsterdamse locaties

In Amsterdam hebben gemeentelijke handhavers zondag 148 boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje. Een veelvoud aan mensen is alleen aangesproken of gewaarschuwd, meldt de gemeente zondagavond.

"We hopen dat beboeten de uitzondering blijft en dat mensen aan een waarschuwing genoeg hebben. " Het aantal boetes uitgeschreven door de politie volgt later op de avond. Het gaat om een proef.

Sinds begin deze maand moeten mensen op een vijftal drukke plekken in de hoofdstad een mondkapje dragen. De 1,5 meter-maatregel is daar moeilijk te handhaven. De gemeente noemt het "een uit nood geboren experiment omdat andere maatregelen op deze vijf plekken niet goed werken."

De mondkapjesplicht geldt in Amsterdam onder meer op de Wallen, in de Kalverstraat en op de Albert Cuypmarkt. "Iemand aanspreken is vaak voldoende omdat mensen de ratio achter de regels vaak snappen en het gezondheidsrisico zelf ook niet willen lopen. Daarom spreken we altijd eerst aan, waarschuwen dan en gaan dan pas over tot eventuele beboeting. Het geven van boetes is altijd het sluitstuk bij gedragsverandering."



Rotterdam

Ook in Rotterdam gelden sinds begin deze maand dergelijke maatregelen op drukke locaties. Daar zijn mondkapjes onder meer verplicht in delen van het centrum, zoals de Meent en de Lijnbaan, en in de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium.

Rotterdam en Amsterdam evalueren het experiment eind deze maand.

