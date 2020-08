Drukte bij teststraten, dus 'laat je alleen testen bij klachten'

algemeen 24 aug 14:14

Steeds meer mensen laten zich testen op het coronavirus, en daardoor wordt het erg druk bij de testlocaties, en ook in de laboratoria waar onderzoekers moeten vaststellen of iemand inderdaad besmet is.

"Laat je alleen testen bij klachten", is daarom de oproep waar het ministerie van Volksgezondheid en de regionale gezondheidsdiensten maandag mee komen. Vorige week, van 17 tot en met 23 augustus, hebben de GGD'en iets meer dan 140.000 coronatests uitgevoerd. Dat is het hoogste aantal sinds 1 juni, de dag waarop elke Nederlander met klachten zich kon laten testen. In de week ervoor, van 10 tot en met 16 augustus, lag het aantal uitgevoerde tests rond de 100.000, net als in de weken daarvoor. In sommige regio's ging het nog sneller, aldus de overheid. Het ministerie van Volksgezondheid, de gezondheidsdiensten en de laboratoria zijn bezig om de capaciteit uit te breiden, zodat tijdens het snotterseizoen meer mensen kunnen worden getest. Maar omdat dit nog niet klaar is, komt de oproep, "om personen mét klachten te kunnen blijven testen". © ANP 2020