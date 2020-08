Trump: plasmatherapie tegen Covid-19 versneld goedgekeurd

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aan de vooravond van de Republikeinse conventie bekendgemaakt dat toediening van convalescent (genezend) plasma tegen Covid-19 versneld is goedgekeurd.

Dat zei Trump op zondag (lokale tijd) tijdens een persconferentie in het Witte Huis, kort nadat de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA meldde versneld toestemming te hebben gegeven voor gebruik van convalescent plasma voor behandeling van bepaalde coronapatiënten. Eerder op de dag meldde de Washington Post al dat Trump de inzet van plasmatherapie wereldkundig ging maken.

"Dit is een krachtige therapie", zei de president tegen journalisten over de behandeling, waarbij gebruik gemaakt wordt van de antistoffen uit het bloed van donoren die de infectie al hebben doorgemaakt. "De actie van vandaag zal de toegang tot deze behandeling drastisch vergroten", aldus Trump.

Minister Alex Azar (Volksgezondheid) stelde dat inmiddels meer dan 70.000 coronapatiënten de plasmatherapie hebben ondergaan en dat uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat bij de mensen die plasma kregen het overlevingspercentage 35 procent hoger was.



Deskundigen denken dat de methode waarschijnlijk wel helpt bij de bestrijding van het virus, maar zeker geen beslissende doorbraak is. Zelf sprak Trump van een "historische doorbraak" in de behandeling van het longvirus die "talloze levens zal redden".

Ook in Nederland wordt er onderzoek naar gedaan met steun van bloedbank Sanquin, die antistoffen tegen corona afneemt voor de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen Covid-19.

De Financial Times meldde zondag dat de regering-Trump overweegt een experimenteel vaccin van het Brits-Zweedse farmaceutisch bedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford in een stroomversnelling te brengen zodat het middel nog voor de verkiezingen van 3 november in noodgevallen kan worden gebruikt in de VS. Onder andere Nederland heeft al miljoenen doses van het veelbelovende vaccin besteld.

