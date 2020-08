Pompeo hoopt dat Marokko banden met Israël normaliseert

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft maandag de normalisering van de banden van Israël met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) geprezen.

Hij zei te hopen dat andere Arabische landen dit voorbeeld volgen. Pompeo is in Israël begonnen aan een vijfdaagse reis door de regio. "Ik ben zeer hoopvol dat we andere Arabische landen zullen zien meedoen", zei hij in Jeruzalem met naast hem de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Netanyahu zei op zijn beurt dat de deal met de Emiraten, bemiddeld door de Amerikaanse president Donald Trump, "een zegen is voor vrede en regionale stabiliteit".

Nieuw tijdperk

Ik denk dat het een nieuw tijdperk inluidt waarin we andere landen ook kunnen laten toetreden", voegde hij eraan toe. "Ik hoop dat we in de toekomst goed nieuws hebben, misschien wel in de nabije toekomst."



Pompeo verzekerde Israël er ook van dat het zijn militaire voorsprong in het Midden-Oosten zal behouden. Verder zei hij dat de VAE ook militaire steun zullen ontvangen. "We zullen ervoor blijven zorgen dat we hen voorzien van de uitrusting die ze nodig hebben om hun volk te beschermen tegen dezelfde dreiging: de Islamitische Republiek Iran."

Steun

Na Israël reist Pompeo verder naar Soedan en Bahrein. Hij sluit zijn reis af in de VAE. In Soedan wil hij de overgangsregering verzekeren van de steun van de VS en wil hij werken aan de verdieping van de betrekkingen van Israël met de landen in de regio. Onlangs werd er gespeculeerd over een mogelijke toenadering tussen Soedan en Israël.



De voorgedragen minister van Buitenlandse Zaken van Soedan, Omar Kamar al-Din Ismail, zei echter dat Israël geen stappen heeft gezet in de richting van een toenadering en dat de relatie tussen de twee landen op het ministerie nog geen onderwerp van gesprek is.

Eerder deze maand knoopten de VAE voor het eerst diplomatieke betrekkingen aan met Israël. In de Arabische wereld hadden alleen Egypte en Jordanië diplomatieke betrekkingen met Israël, waarmee ze Israël erkennen. Veel andere Arabische landen eisen dat er eerst een Palestijnse staat komt en dat Israël daarvoor de bezette gebieden inclusief Arabisch Oost-Jeruzalem teruggeeft.



Marokko

Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, zal naar verwachting deze week Marokko, Oman, Bahrein, Saoedi-Arabië en Israël bezoeken om te pleiten dat de landen het voorbeeld van de VAE volgen en de betrekkingen met Israël normaliseren.

Kushner zal gedurende zijn bezoek worden vergezeld door de Amerikaanse veiligheidsadviseur Robert O’Brien, de speciale afgevaardigde van Trump Avi Berkowitz en afgevaardigde Brian Hook belast met het Iraanse dossier.



De schoonzoon van Trump was in mei 2019 ook al in Marokko om de banden tussen Marokko, de Verenigde Staten en Israël aan te halen. Koning Mohammed VI, vergezeld door kroonprins Moulay El Hassan, hield een iftar in het Koninklijk Paleis in Salé, ter ere van Kushner.

Marokkaanse Sahara

Begin dit jaar toonden Israëlische lobbyisten de bereidwilligheid van Israël om haar nauwe relaties met de Trump-regering te gebruiken om meer openlijke Amerikaanse steun te verkrijgen voor de positie van Marokko inzake de Marokkaanse Sahara. Israël hoopte in ruil voor hun bemiddeling op meer open diplomatieke banden met Rabat.

Een bezoek van Netanyahu aan koning Mohammed VI werd door de Marokkaanse monarch afgewezen. De vorst annuleerde ook zijn geplande ontmoeting en diner met de Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo, die was in de regio om steun te vergaren voor het omstreden annexatieplan van president Trump 'Deal of the Century'.

© ANP/Marokko.nl 2020