Trump-adviseur Jared Kushner deze week naar Marokko om banden met Israël te bespreken

De adviseur en schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, Jared Kushner, zal naar verwachting de komende dagen naar Marokko reizen als onderdeel van zijn bezoek aan de MENA-regio

Volgens persbureau Associated Press zal Kushner nogmaals proberen een aantal landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika proberen te overtuigen de banden met Israël aan te halen. Het bezoek van Kushner volgt na de recente overeenkomst van Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) om de betrekkingen tussen de twee staten te normaliseren.

Kushner zal gedurende zijn bezoek worden vergezeld door de Amerikaanse veiligheidsadviseur Robert O’Brien, de speciale afgevaardigde van Trump Avi Berkowitz en afgevaardigde Brian Hook belast met het Iraanse dossier.

De schoonzoon van Trump was in mei 2019 ook al in Marokko om de banden tussen Marokko, de Verenigde Staten en Israël aan te halen. Koning Mohammed VI, vergezeld door kroonprins Moulay El Hassan, hield een iftar in het Koninklijk Paleis in Salé, ter ere van Kushner.



Mike Pompeo

De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft maandag de normalisering van de banden van Israël met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) geprezen en zal op zijn beurt Soedan, Bahrein en de VAE bezoeken.

In Soedan wil Pompeo de overgangsregering verzekeren van de steun van de VS en wil hij werken aan de verdieping van de betrekkingen van Israël met de landen in de regio. Onlangs werd er gespeculeerd over een mogelijke toenadering tussen Soedan en Israël.

