Brussel in zee met Amerikaanse vaccinfabrikant

Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Moderna is met de Europese Commissie overeengekomen 80 miljoen doses van een vaccin tegen het coronavirus te leveren als dat beschikbaar komt

De deal komt met een optie voor de EU-lidstaten om daar bovenop nog eens 80 miljoen doses te kopen. Dat heeft Moderna bekend gemaakt. Het is de vijfde deal van de commissie met fabrikanten over de levering van vaccins als die effectief en veilig blijken te zijn. Brussel is in gesprek met verschillende bedrijven om de kans te vergroten dat Europeanen niet mis grijpen als een effectief middel beschikbaar komt.

Vorige week sloot de commissie een overeenkomst met het Duitse farmaceutische bedrijf CureVac over de levering van 225 miljoen doses. Eerder al werden principe-afspraken gemaakt met AstraZeneca en Janssen Vaccines in Leiden, in beide gevallen voor 400 miljoen doses, en met de farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) voor 300 miljoen doses.

