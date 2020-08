Marokko weigert normalisatie met Israël

De Marokkaanse regering wijst elke vorm van normalisatie met Israël af

Dat zei de Marokkaanse premier Saad-Eddine El Othmani. Volgens de regeringsleider zal elke vorm van normalisatie de joods bezetter aanmoedigen om de rechten van de Palestijnen nog meer te schenden.

"We weigeren de betrekkingen met de zionistische entiteit te normaliseren omdat dit Israël zal aanmoedigen om de rechten van het Palestijnse volk verder te schenden", dat zei El Othmani tijdens een bijeenkomst van zijn Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD).

Volgens El Othmani zal de Marokkaanse koning, de regering en het Marokkaanse volk altijd aan de zijde staan van het Palestijnse volk en de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem.



De uitspraak van El Othmani kwam na de aankondiging van de komst van Jared Kushner. De schoonzoon en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, zal naar verwachting deze week Marokko, Oman, Bahrein en Saoedi-Arabië bezoeken om te pleiten dat de landen het voorbeeld van de VAE volgen en de betrekkingen met Israël normaliseren.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei maandag te hopen dat andere Arabische landen het voorbeeld van de Emiraten volgen. Pompeo is in Israël begonnen aan een vijfdaagse reis door de regio. "Ik ben zeer hoopvol dat we andere Arabische landen zullen zien meedoen", zei hij in Jeruzalem met naast hem de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.



Emiraten

Eerder deze maand kondigden de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Israël een overeenkomst aan met de VS om hun relaties te normaliseren. De deal omvat onder meer de opening van ambassades op elkaars grondgebied.

Palestijnse groeperingen hebben de deal tussen de VAE en Israël aan de kaak gesteld en vinden dat de overeenkomst de Palestijnse zaak niet dient en de rechten van de Palestijnen negeert. Ze omschreven de zet van de Emiraten als "een steek in de rug" van het Palestijnse volk.



Oslo-akkoorden

De laatste keer dat er sprake was van een diplomatieke band tussen Marokko en Israël was in 1993. De twee zochten voorzichtig toenadering naar elkaar na de ondertekening van de Oslo-akkoorden tussen de Palestijnen en Israël. Rabat heeft de betrekkingen met Israël echter opgeschort na het uitbreken van de Tweede Intifada, de Palestijnse opstand die in 2000 werd hervat. De Eerste Intifada vond plaats tussen 1987-1993.

Marokko heeft historisch gezien altijd de kant gekozen van de Palestijnse zaak en is voorstander van een tweestatenoplossing. Koning Mohammed VI is nog steeds voorzitter van het Jeruzalem Comité.



De commissie werd in 1975 opgericht door de in Jeddah gevestigde Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) met als doel het islamitische en Arabische karakter van de historische stad te beschermen tegen de voortdurende Judaïserings-campagne van Israël.

De Marokkaanse vorst nam het stokje over van wijlen Koning Hassan II.

