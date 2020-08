Marokko: Duizenden vrijwilligers voor klinische proef Chinees coronavaccin

In Marokko hebben ruim 5.000 personen zich gemeld om mee te doen aan de klinische proeven met het vaccin tegen het longvirus COVID-19.

Dat meldt het Franstalige nieuwsblad l'Economiste vandaag. De klinische proeven zullen naar verwachting deze week starten in het Militair Ziekenhuis en het Ibn Sina Universitair Ziekenhuis in Rabat, en het Ibn Rushd Universitair Ziekenhuis in Casablanca.

De vrijwilligers zullen worden verdeeld over de drie zorginstellingen en zullen voor de klinische proef minstens 40 dagen onder medisch toezicht staan.

De Marokkaanse regering heeft donderdag een overeenkomst getekend met China over de levering van een vaccin tegen het coronavirus. Als onderdeel van de overeenkomst gaat Marokko samenwerken met China National Biotec Group (CNBG) op het gebied klinische onderzoeken met het vaccin.



Door de samenwerking met de Chinezen kan Marokko ervoor zorgen dat Marokkaanse burgers tot de eerste groep behoren die beschikt over het vaccin tegen het longvirus. Dat verzekerde de Marokkaanse zorgminister Khalid Ait Taleb in de dagen vooraf aan de ondertekeningsceremonie.

De zorgminister reageerde daarmee op het recente nieuws dat Rusland het eerste patent had verworven op het coronavaccin. Dat land is onlangs begonnen met de productie van het middel. Steeds meer burgers in Marokko vreesden dat Marokko mis zou grijpen wanneer straks een vaccin beschikbaar is.



Vitale beroepen

In China is men al begonnen met het vaccinatieprogramma. Het land vaccineert sinds ruim een maand mensen met een vitaal beroep tegen het coronavirus, onder wie zorgverleners en douaniers. Het is niet bekend welk vaccin hiervoor wordt gebruikt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er in totaal 170 verschillende vaccins tegen het coronavirus in ontwikkeling, maar die zijn geen van alle al goedgekeurd.

Het inentingsprogramma in China wordt later verbreedt naar mensen die werken in de transportsector en op markten waar levende dieren voor de consumptie worden verkocht, om zo tot groepsimmuniteit te komen.

