Nieuw noodhospitaal voor opvang coronapatiënten in Casablanca

Gezondheidsautoriteiten in de regio Casablanca-Settat zijn begonnen met de opzet van een nieuw veldhospitaal in Casablanca

De regio Casablanca-Settat telt met meer dan 14.500 infecties de meeste besmettingsgevallen in Marokko. Het nieuwe veldziekenhuis in het Ben M’sik-district moet ruimte bieden aan ruim 40 coronapatiënten en zal volgens 2M vanaf maandag operationeel zijn.

Het relatief kleine veldhospitaal is de laatste in een reeks tijdelijke medische faciliteiten die in heel Marokko zijn gebouwd om COVID-19-patiënten te huisvesten. Het is het tweede noodhospitaal in de economische hoofdstad van Marokko, in Nouaceur werd begin april al een noodziekenhuis in gebruik genomen.

Andere veldziekenhuis werden opgezet in Marrakech, El Jadida, Benslimane, Benguerir, Fez, Tanger en Sidi Yahya El Gharb.



© MAROKKO.NL 2020