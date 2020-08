Marokko: Nieuw schooljaar start met afstandsonderwijs

In het nieuwe schooljaar dat in Marokko op 7 september van start gaat wordt voorlopig les gegeven op afstand

Dat heeft het Marokkaanse Ministerie van Onderwijs zondag bekend gemaakt. De maatregel geldt voor zowel openbare als particuliere onderwijsinstellingen en is bedoeld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Volgens de verklaring van het onderwijsministerie hebben ouders straks wel de keuze om te kiezen voor face-to-face onderwijs op voorwaarde dat ouders dit namens de kinderen aanvragen en dat de school zich houdt aan de gezondheidsvoorschriften.

Meerdere NGO's roepen de autoriteiten op de belangrijke keuze niet over te laten aan de ouders van het kind en te kiezen voor het opschuiven van de startdatum van het nieuwe schooljaar. De organisatie verwijzen naar het hoge aantal dagelijkse nieuwe coronabesmettingen waar het land de laatste weken getuige van is en zegt dat het onverantwoord is om leerlingen en leraren bloot te stellen aan het besmettingsrisico.



Afstandonderwijs

Onderwijsinstellingen in Marokko gingen half maart op slot en schakelden over naar lessen op afstand via de website Telmid TICE, sociale netwerken en vier TV-zenders. De keuze voor het voortzetten van afstandsonderwijs in het nieuwe schooljaar gaat gepaard met veel kritiek.

Volgens het Ministerie van Onderwijs maakten zo'n 600.000 leerlingen dagelijks gebruik van het online onderwijsplatform. Maar lang niet iedereen volgde de lessen op afstand. Volgens cijfers van het Marokkaanse bureau voor de statistiek (HCP) gaf 48% van de gezinnen met kinderen in het basisonderwijs aan regelmatig deel te hebben genomen aan de lessen op afstand. Bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs was dat aandeel 51%, middelbaar onderwijs 69% en in het hoger onderwijs 56%.



Zo'n 18% gaf echter aan de lessen helemaal niet te hebben gevolgd. In landelijke gebieden was dat aandeel hoger (29%) dan in stedelijke gebieden (13%).

Volgens HCP is het onvermogen om toegang te krijgen tot onderwijskanalen en -platforms de belangrijkste reden dat deze studenten geen lessen op afstand volgden. Dit geldt voor 51% van de gezinnen met kinderen op de basisschool, 48% van de gezinnen met kinderen op het voortgezet onderwijs, 49% van de gezinnen met kinderen op de middelbare school en 29% van de gezinnen met kinderen die hoger onderwijs volgen.

