Marrakech: Marjane sluit 2 supermarkten vanwege coronabesmettingen

Twee vestiging van de supermarktketen in Marrakech moeten de deuren sluiten omdat 100 medewerkers besmet blijken te zijn met het coronavirus.

Als gevolg hiervan hebben de lokale autoriteiten in Marrakech besloten de twee supermarkten te sluiten. De besmettingen kwamen aan het licht na een massale screeningstests onder medewerkers van het bedrijf.

Bij de vestiging Marjane Massira (richting Essaouira) zijn 40 medewerkers besmet. De vestiging aan de Boulevard Abdelkrim Khattabi (richting Casablanca) zijn zo'n 60 medewerkers besmet.

In Marrakech is de afgelopen tijd een toename geregistreerd in het aantal coronabesmettingen. De autoriteiten hebben vorige week tientallen wijken in Marrakech, Beni Mellal en Casablanca onder lockdown geplaatst om verspreiding van het longvirus te beteugelen.

