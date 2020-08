'Nederlandse studie toont aan dat hydroxychloroquine niet helpt'

Patiënten met Covid-19 die in ziekenhuizen hydroxychloroquine toegediend kregen, zijn niet geholpen door het middel en soms zelfs slechter af dan ziekenhuispatiënten die het middel niet kregen.

Dat meldt het UMC Amsterdam op basis van resultaten in negen Nederlandse ziekenhuizen. Het bevestigt volgens infectioloog Edgar Peters de uitkomst van een grote internationale studie waaruit ook blijkt dat het middel niet werkt. Van maart tot half mei werd landelijk geadviseerd het reuma- en malariamiddel hydroxychloroquine in te zetten bij een bewezen coronavirusinfectie.

Uit studies gedaan in het laboratorium leek het te helpen tegen het virus. Veel ziekenhuizen volgden dit advies en gaven het middel aan al hun patiënten. Andere ziekenhuizen kozen er volgens het UMC voor eerst meer onderzoek af te wachten.

"Alle patiënten in een bepaald ziekenhuis zijn hetzelfde behandeld, dus niet alleen patiënten die bijvoorbeeld ernstiger ziek waren", aldus Peters. "Als we corrigeren voor mogelijke verschillen in patiënteigenschappen als leeftijd en geslacht en ernst van ziekte in de ziekenhuizen, bleek dat er geen verschil was in uitkomst met of zonder hydroxychloroquine. Alle patiënten in een bepaald ziekenhuis zijn hetzelfde behandeld, dus niet alleen patiënten die bijvoorbeeld ernstiger ziek waren."



Het medisch tijdschrift The Lancet publiceerde half mei een studie waarin onderzoekers zeggen dat de middelen geen effect hebben op COVID-19 patiënten. Het is zelfs zo dat de medicijnen juist een gevaar vormen voor de gezondheid van mensen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stopte kort na de publicatie in The Lancet met klinische proeven met het antimalaria-medicijn. Marokko is ondanks alle ophef doorgegaan met het preventief toedienen van het malariamedicijn en volgens zorgminister Khalid Ait Taleb werden tot dusver "goede resultaten" geboekt.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro claimde vorige maand dat hij dankzij hydroxychloroquine geen corona meer heeft en is ervan overtuigd dat het wel helpt. Ook de Amerikaanse president Donald Trump gaf hoog op van hydroxychloroquine en promoot het al sinds maart als hét wondermiddel tegen het coronavirus.

