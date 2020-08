Pompeo op eerste lijnvlucht van Tel Aviv naar Khartoum

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo ging vrijdag aan boord van de eerste officiële lijnvlucht van het Israëlische Tel Aviv naar de hoofdstad van Soedan Khartoum.

"U stapt nu aan boord van een historische vlucht", werd Pompeo verteld voorafgaand aan de vlucht. Israël en Soedan hebben geen diplomatieke banden. De vlucht is volgens de Israëliërs een teken van een veranderende houding tegenover Israël van een klein aantal Arabische of islamitische landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Pompeo riep landen in het Midden-Oosten maandag nog op om de banden met Israël te verbeteren. De regering van Soedan liet als reactie op de vlucht weten dat het land geen diplomatieke relatie met Israël aangaat. "De huidige regering is een interim-regering en heeft geen mandaat om dergelijke contacten op te starten", staat in een verklaring van de coalitie.

Soedan stipt ook de rechten van de Palestijnen nog aan. "De Palestijnen hebben recht op een eigen land waar ze in vrijheid en met waardigheid kunnen leven."



Palestijnen buitenspel

In werkelijkheid wordt echter geen rekening gehouden met de wensen van het Palestijnse volk. Bij het opstellen van het annexatieplan van de Amerikaanse president Donald Trump 'Deal of the Century' werden de Palestijnen buiten spel gezet. Ook bij de omstreden overeenkomst tussen de VAE en Israël was Palestina het onderwerp van gesprek. Ook in dit geval ontbraken de Palestijnen aan de onderhandelingstafel.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu maakte vlak na de aankondiging van de deal duidelijk dat de voorgenomen annexatieplannen wat hem betreft niet definitief van de baan zijn. Hij heeft zich eerder uitgesproken voor het inlijven van de illegale Joodse nederzettingen in Palestijnse gebieden.

Palestijnse groeperingen verklaarden dan ook dat de overeenkomst de Palestijnse zaak niet helpt en bestempelden de deal als een "mes in de rug van het Palestijnse volk" door de Emiraten.

© ANP/Marokko.nl 2020