Meer mensen besmet geraakt op vakantie

Relatief veel mensen zijn mogelijk besmet geraakt met het coronavirus tijdens hun vakantie. Dit was de "mogelijke setting van besmetting" van 170 mensen die in de afgelopen week positief zijn getest, meldt het RIVM.

Dat is bijna 16 procent van alle mensen van wie bekend is waar ze het virus zouden hebben opgelopen. De meeste besmette vakantiegangers zijn in de twee weken voor het begin van hun ziekte in Spanje, Frankrijk of Turkije geweest. Ook Duitsland en Hongarije staan hoog op dat lijstje.

Sinds 6 juli was de vakantie voor 7 procent van alle positief geteste mensen de besmettingshaard. Ook "kennissen en vrienden" waren de afgelopen week vaker dan daarvoor de bron.

In kroegen en op feestjes raken naar verhouding minder mensen besmet dan in voorgaande weken, evenals op het werk.

Iets meer dan de helft van de mensen raakt nog besmet in de thuissituatie, dus door gezinsleden en andere huisgenoten. "Overige familie" is ook een belangrijke bron voor het virus. Bij zes nieuwe gevallen uit de afgelopen week hebben de mensen het coronavirus mogelijk opgelopen op school of kinderopvang.

