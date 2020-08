Emiraten annuleren ontmoeting met Israël wegens dwarsliggen bij aankoop Amerikaanse F-35 straaljagers

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben naar verluidt de ontmoeting met Israël afgezegd uit protest tegen het verzet van Israël tegen de verkoop van F-35-straaljagers aan Abu Dhabi

Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde Amerikaanse nieuwsdienst Axios maandag, daarbij verwijzend naar bronnen die bekend zijn met het onderwerp. De autoriteiten in de VAE moeten nog reageren op het gerapporteerde nieuws.

Op 18 augustus uitte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu opnieuw bezwaar tegen de verkoop van Amerikaanse F-35 straaljagers en andere geavanceerde wapens aan landen in de regio "inclusief Arabische landen die vrede sluiten met de staat Israël".

Eerder deze maand kondigden de VAE en Israël een door de VS bemiddelde overeenkomst aan om de betrekkingen te normaliseren, inclusief het openen van ambassades op elkaars grondgebied. De VAE zal het derde Arabische land zijn dat een vredesovereenkomst met Israël ondertekent, na Egypte (1979) en Jordanië (1994).



Palestijnse groeperingen hebben de deal tussen de VAE en Israël aan de kaak gesteld door te zeggen dat het de Palestijnse zaak niet dient en de rechten van de Palestijnen negeert.

De VAE is sinds 2011 op zoek naar F-35-straaljagers, maar de regering van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama weigerde. De Trump-regering stemde in 2017 in met het verzoek van Abu Dhabi om gesprekken te voeren over de aankoop van de straaljagers.

