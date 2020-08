Israëlisch leger vernietigt 8 Palestijnse huizen

De bezetters beweren dat de woningen zijn gebouwd zonder vergunning

Het Israëlische bezettingsleger heeft dinsdag acht Palestijnse woningen ten oosten van Ramallah, op de bezette Westelijke Jordaanoever, gesloopt. Het leger overviel het gebied bij zonsopgang en hebben acht woningen met de grond gelijk gemaakt. Dat meldt woordvoerder Abd al-Rahim Musleh namens de gemeenschap in Wadi al-Siq.

Volgens Musleh zijn de slooppraktijken van de Israëlische autoriteiten een veelvoorkomend verschijnsel. In Wadi al-Siq wonen ongeveer 200 Palestijnse gezinnen. Ze wonen in tinnen huizen en zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van het fokken van schapen.

Volgens de Oslo-akkoorden, ondertekend tussen de Palestijnse Autoriteit en Israël in 1995, was de Westelijke Jordaanoever verdeeld in 3 gebieden A, B en C.



Gebieden A vertegenwoordigen 18% van de Westelijke Jordaanoever en worden gecontroleerd door de Palestijnse Autoriteit op het gebied van veiligheid en administratie. Gebieden B vertegenwoordigen 21% van de Westelijke Jordaanoever en vallen onder Palestijnse civiele en Israëlische veiligheidsdiensten. Israël is verantwoordelijk voor de veiligheid in Gebied C, dat met 61% het grootste deel van de Westelijke Jordaanoever vormt.

Een Israëlisch mensenrechtenorganisatie meldde in juni al een sterke toename van het aantal Palestijnse woningen op de bezette Westelijke Jordaanoever dat door Israël is gesloopt.



De mensenrechten-NGO registreerden in de eerste zes maanden van het jaar 63 gesloopte Palestijnse huizen op de Westelijke Jordaanoever, daarvan is meer dan de helft (33) in de maand juni vernietigd. Als gevolg daarvan zijn in totaal 151 Palestijnen, waaronder 84 minderjarigen, dakloos geraakt.

In Oost-Jeruzalem werden in de eerste zes maanden 13 woningen verwoest door de Israëlische bezetters. Daarbij raakten 51 Palestijnen, waaronder 31 minderjarigen, dakloos.

Het internationaal recht beschouwt zowel de Westelijke Jordaanoever als Oost-Jeruzalem als "bezette gebieden" en beschouwt alle Joodse nederzettingenbouw daar als illegaal. Ook de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties (VN) benadrukte onlangs de illegaliteit van de Israëlische annexatieplannen.

