Dader terreuraanslagen moskeeën Christchurch krijgt geen spreektijd

De dader van de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch krijgt geen spreektijd tijdens de rechtszaak.

Dat heeft de rechtbank bekendgemaakt. De advocaat van de schutter leest namens hem een verklaring voor. Woensdag is de derde dag van het proces tegen de extreemrechtse Brenton Tarrant, die in maart 2019 51 mensen doodde en 49 mensen verwondde bij aanslagen op twee moskeeën.

Tijdens de zitting woensdag kwamen nabestaanden van slachtoffers aan het woord. De vader van het jongste slachtoffer, de 3-jarige Mucaad Ibrahim, overleefde de aanslag wel. Hij zegt dat hij Tarrant nooit kan vergeven. "Je moet weten dat ware gerechtigheid op je wacht in het volgende leven. Je hebt mijn zoon gedood en voor mij voelt het alsof je heel Nieuw-Zeeland hebt vermoord."

De rechtbank heeft in eerdere getuigenissen al gehoord dat Tarrant bewust de jonge Mucaad Ibrahim heeft neergeschoten, terwijl hij door de al-Noor-moskee liep.



Vergeven

John Milne, wiens 14-jarige zoon Sayyad werd doodgeschoten door Tarrant, zegt dat hij psychische problemen heeft gekregen door de terroristische aanval. Hij zei tijdens de zitting dat hij de terrorist wel vergeven heeft. "Mijn hart is gevuld met een grote leegte. Die stroomt pas weer vol als ik Sayyad zie in de hemel. Ik hoop jou daar ook te zien, Brenton. En als je de kans krijgt, zou ik het mooi vinden als je sorry zegt tegen Sayyad. Ik weet zeker dat hij je ook al vergeven heeft."

De rechter heeft een man die probeerde de schutter te stoppen, geprezen om zijn moed. "Ik heb de video gezien en ik wil je graag laten weten hoe moedig je bent", aldus rechter Cameron Mander tegen Abdul Aziz Wahabzadah. De man sprak zelf ook tijdens de zitting. "Ik zag de angst in zijn ogen toen hij aan het rennen was voor zijn leven", aldus Wahabzadah over Tarrant. "Je moet Allah bedanken dat ik je die dag niet te pakken heb gekregen."

De 29-jarige Tarrant heeft eerder zijn daden al bekend. Volgens de aanklagers was hij zelfs van plan om nog een derde moskee aan te vallen, maar hij werd daarvoor al aangehouden. Tarrant wordt waarschijnlijk de eerste persoon ooit die in Nieuw-Zeeland een levenslange gevangenisstraf krijgt zonder uitzicht op vrijlating.

