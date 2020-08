Meerdere doden gevallen bij racismeprotesten in Wisconsin

Bij demonstraties tegen racisme in de Amerikaanse stad Kenosha zijn woensdag zeker twee mensen omgekomen door schoten.

Dat heeft de politie verklaard. Voor de derde nacht op rij gingen mensen de straat op naar aanleiding van het neerschieten zondag door de politie van de 29-jarige Jacob Blake.

De demonstranten trotseerden een nachtelijk uitgaansverbod. Agenten schoten met rubberkogels en gebruikten traangas om de demonstranten uiteen te drijven.

De omstandigheden rond de schietpartijen zijn nog niet duidelijk. De slachtoffers zijn mogelijk geraakt door kogels die werden afgeschoten door mensen die winkels wilden beschermen tegen relschoppers.



Neergeschoten

Blake kreeg zondag zeker zeven kogels in zijn rug, terwijl zijn drie kinderen toekeken vanuit de auto. Volgens zijn advocaten kan hij nooit meer lopen. De politie heeft nog geen uitleg gegeven over waarom Blake werd neergeschoten. Ook is de bewuste agent nog niet ter verantwoording geroepen.

De politie kwam zondag ter plekke na een melding van huiselijk geweld. Blake was daar ook en probeerde twee ruziënde vrouwen uit elkaar te houden. Op het moment dat hij weer terug wilde lopen naar zijn auto, werd hij neergeschoten door een agent. Volgens zijn vader Jacob heeft hij "acht gaten" in zijn lichaam en is hij "verlamd".

