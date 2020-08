Meer nieuwe besmettingen in Nederland: 571 mensen positief getest

De GGD'en in het land hebben tussen dinsdag- en woensdagochtend 571 nieuwe vastgestelde coronabesmettingen doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat zijn er meer dan een dag eerder, toen de teller op 415 positieve tests stond. De trend blijft dat het virus zich momenteel vooral verspreidt onder relatief jonge mensen: de helft van de positief geteste personen is tussen de 20 en 40 jaar, 13 procent is onder de 20, een kwart is tussen de 40 en de 60 jaar en slechts 12 procent is 60 jaar of ouder, blijkt uit de laatste cijfers die op het 'coronadashboard' van de overheid zijn gepubliceerd.

Over het algemeen zijn de symptomen bij jonge mensen mild. Ouderen lopen een groter risico op een ernstig ziekteverloop.

Aantal patiënten gelijk gebleven

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is gelijk gebleven, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op verpleegafdelingen liggen 120 mensen met Covid-19, op de intensivecareafdelingen 38.



De regio Rotterdam-Rijnmond spant de kroon met 94 nieuwe besmettingen, gevolgd door Amsterdam en omstreken met 88 vastgestelde gevallen en de regio Haaglanden met 81 positieve tests. In Midden- en West-Brabant werd het virus bij 42 mensen aangetroffen, in de provincie Utrecht kregen 38 mensen na een test te horen dat ze zijn besmet.

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg is positief over de ontwikkelingen. Hij wijst erop dat het aantal opgenomen coronapatiënten afgelopen week met 10 procent is gedaald. Het aantal nieuwe besmettingen is vorige week ook afgenomen ten opzichte van een week eerder, bleek dinsdag. "Het onderschrijft het huidige beleid", vindt Kuipers.

"De blijvende aanwezigheid van het virus en de te verwachten variatie van het aantal besmettingen en opnames zullen in de komende periode vragen om na te denken over tijd- en locatiegebonden maatregelen", voegt hij eraan toe.

© ANP 2020