Marokko: Vrijwilligers coronavaccin ontvangen 1.000 DH vergoeding

De vrijwilligers ontvangen een vergoeding van 500 tot 1.000 DH voor deelname aan de 40-dagen durende klinische proef.

Zo'n 5.000 personen hebben zich aangemeld voor deelname aan de proeven met het vaccin van het Chinese bedrijf Sinopharm die deze week van start gaan. De vrijwilligers zullen worden verdeeld over de drie zorginstellingen en zullen voor de klinische proef minstens 40 dagen onder medisch toezicht staan.

Het zorgministerie heeft naar eigen zeggen een juridisch arsenaal met betrekking tot de bescherming van personen die deelnemen aan biomedisch onderzoek en stelt nadrukkelijke voorwaarden voor deelname aan de proef.

Zo mogen deelnemers niet ouder zijn dan 40 jaar en moeten ze in goede gezondheid verkeren. Ook is deelname uitgesloten voor mensen die lijden aan chronische ziekten zoals diabetes, een hoge bloeddruk, kanker of andere aandoeningen die de immuniteit verzwakken.



Het Ministerie van Volksgezondheid heeft een onafhankelijke commissie opgezet voor het bewaken van de ethiek en het beschermen van personen die deelnemen aan de proef.

Het ministerie heeft zorgpersoneel in Marokko verzocht om vrijwillig mee te doen aan de klinische proeven. Met de slogan "Om de strijd tegen COVID-19 te winnen" probeer het ministerie zorgmedewerkers in het land zover te krijgen mee te doen aan het "humanitair initiatief".



China

De Marokkaanse regering heeft vorige week een overeenkomst getekend met China over de levering van een vaccin tegen het coronavirus. Als onderdeel van de overeenkomst gaat Marokko samenwerken met China National Biotec Group (CNBG) op het gebied van klinische onderzoeken met het vaccin.

Door de samenwerking met de Chinezen kan Marokko ervoor zorgen dat Marokkaanse burgers tot de eerste groep behoren die beschikt over het vaccin tegen het longvirus. Dat verzekerde de Marokkaanse zorgminister Khalid Ait Taleb in de dagen vooraf aan de ondertekeningsceremonie.



