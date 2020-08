Marokko: Vrouw probeert van Ceuta naar Fnideq te zwemmen (video)

Een Marokkaanse vrouw heeft dinsdag tevergeefs geprobeerd Ceuta te verlaten door naar Fnideq te zwemmen.

De vrouw probeerde de Spaanse enclave te ontvluchten door vanuit het strand van Tarajal naar de oevers van het nabijgelegen Fnideq te zwemmen, onder het toeziend oog van de Spaanse Guardia Civil en tientallen omstanders.

Op de beelden is te zien hoe de vrouw met grote moeite poogt om het strand van Tarajal over steken en de hoge hekken te bereiken die daar juist zijn geplaatst om te voorkomen dat zwemmers de oversteek maken. De vrouw slaagt er uiteindelijk in om de pier te bereiken waar agenten van de Spaanse Guardia Civil haar stonden op te wachten.

Volgens de Spaanse zender Faro TV zit de vrouw al langer dan zes maanden vast in Spanje als gevolg van de gesloten landsgrenzen door het coronavirus.

