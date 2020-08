Vier herbesmettingen met coronavirus vastgesteld

Van vier coronapatiënten in Nederland is vastgesteld dat zij zijn herbesmet met het coronavirus.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigde woensdag drie herbesmettingen na berichtgeving door het nieuwsplatform Business Insider. Maandag had viroloog Marion Koopmans tegen de NOS al gerept van een patiënt die opnieuw was besmet met het coronavirus. Bij de drie herbesmettingen die bij het RIVM bekend zijn, lijkt het te gaan om oudere patiënten, aldus een woordvoerder van het instituut. Ook de opnieuw besmette patiënt waar Koopmans over sprak was een ouder persoon.

Eerder hadden onderzoekers in Hongkong gemeld dat een patiënt die hersteld was van een besmetting met het coronavirus, opnieuw was gediagnostiseerd met een infectie met het virus. Ook in België is een herbesmetting met het coronavirus aan het licht gekomen.

