Advocaten zijn in proces Marengo 'in een nachtmerrie beland'

"Zo kan het niet verder. " Zo begon advocaat Nico Meijering donderdag in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol aan een betoog over de positie van advocaten in het liquidatieproces Marengo.

Volgens Meijering zijn de advocaten in "het grootste en belangrijkste strafproces ooit" door toedoen van het Openbaar Ministerie "in een nachtmerrie beland". Hij vraagt om direct ingrijpen van de rechtbank. In Marengo staan zeventien verdachten terecht, met Ridouan Taghi als hoofdverdachte. Zij worden beschuldigd van het plegen van een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Het proces bevindt zich nog in de voorbereidende fase.

De afgelopen weken is een aantal advocaten tegen wil en dank een hoofdrol in het proces gaan spelen. Het OM kwam met een nieuw dossierstuk, waarin staat dat meerdere advocaten geheime informatie naar criminelen zouden hebben gelekt. Vorige week werd bekend dat justitie Meijering en een kantoorgenoot vorig jaar heeft laten volgen, op een reis naar Dubai.

Het OM had aanwijzingen dat Meijering een ontmoeting zou hebben met de toen nog voortvluchtige Taghi. De schaduwoperatie werd geheim gehouden en kwam via een publicatie in het AD naar buiten. De ontmoeting met Taghi vond niet plaats, Meijering had andere doeleinden op zijn reis.



Meijering vindt dat de rechtbank de misstanden tot op de bodem moet uitzoeken. "Wij willen van de rechtbank horen dat dit niet geaccepteerd wordt. De bodem is bereikt." Het recht op een eerlijk proces van de verdachten wordt volgens de raadsman ernstig bedreigd. "Wij kunnen als raadslieden niet verder, zonder dat er iets gaat gebeuren. Onze cliënten kunnen niet verder met advocaten die onder vuur liggen."

"Je blijft met je poten van advocaten af", zo citeerde Meijering premier Mark Rutte na een aanslag op een advocaat vorig jaar in het oosten van het land. "Dat geldt ook voor OM. Advocaten moeten ongehinderd en in vrijheid hun werk kunnen doen."

Meijerings kantoorgenoot Christian Flokstra zei donderdag dat het optreden van het OM in Marengo "gevaarzettend" is voor raadslieden.

© ANP 2020