Trump mengt zich in conflict Griekenland en Turkije

De Amerikaanse president Donald Trump bemoeit zich met het conflict tussen Griekenland en Turkije over het oostelijke deel van de Middellandse Zee.

Hij heeft telefonisch contact gehad met de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis en over de crisis gesproken, zo liet het kantoor van de Griekse eerste minister weten. Volgens Griekse media had Trump aansluitend ook een onderhoud met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

NAVO-landen Griekenland en Turkije hebben ruzie over wateren rond Kreta en Cyprus waar zij beide aanspraak op maken. In het gebied worden olie- en gasvoorraden onder de zeebodem vermoed. Turkije heeft al diverse onderzoeksschepen, ook onder begeleiding van marinevaartuigen, naar het gebied gestuurd. Griekenland is woensdag met enkele andere landen aan een militaire oefening bij Cyprus begonnen.

Mitsotakis heeft Trump laten weten dat de acties van Turkije volgens hem de stabiliteit in de regio en de samenhang van de NAVO in gevaar brengen. Wat Trump van Erdogan te horen kreeg, is niet bekend.

