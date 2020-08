'Libanon dreigt zonder hervormingen te verdwijnen'

Libanon dreigt te verdwijnen als land, als er geen hervormingen worden doorgevoerd.

Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian donderdag in een interview met RTL Radio. Libanon verkeert al jaren in een zware economische crisis.

Daar zijn recent nog felle protesten tegen de regering en het politieke systeem, het coronavirus en de zware explosie in Beiroet bovenop gekomen. Het land heeft daarom dringend financiële hulp nodig.

"De internationale gemeenschap tekent geen blanco cheque als de Libanese regering geen hervormingen doorvoert", aldus Le Drian. "Ze moeten die veranderingen snel doorvoeren, anders riskeren ze het einde van Libanon."



"Het land zit vast in een consensus van inactiviteit. Dat kan niet doorgaan en daar zijn wij eerlijk over", zei de minister. Le Drian wil dat er snel een nieuwe regering komt in het land, om de crises in het land op te lossen. De Libanese regering trad kort na de explosie af.

De Franse president Emmanuel Macron zei kort na de explosie in Beiroet al dat Frankrijk alleen wil helpen als Libanon hervormingen doorvoert. Macron gaat maandag weer naar Libanon.

