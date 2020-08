Twee mannen vast voor beschieten huis Amsterdamse Rivierenbuurt

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor een schietincident in de nacht van dinsdag op woensdag in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid.

Het gaat om een 21-jarige Amsterdammer die is opgepakt in Leeuwarden en een 20-jarige stadgenoot in Amsterdam-West. In de straat werd zowel dinsdagmiddag als in de daaropvolgende nacht geschoten. Twee mannen raakten gewond. De aanhouding in Leeuwarden was woensdag rond 17.00 uur en een arrestatieteam pakte in de nacht van woensdag op donderdag de tweede verdachte op rond 02.30 uur.

De politie kan niet meer informatie geven, omdat de verdachten in beperkingen zitten.

De politie bekijkt ook of de incidenten met elkaar te maken hebben. In de nacht van woensdag op donderdag werd opnieuw een huis beschoten aan het Nieuwersluishof in de wijk Holendrecht. Volgens Het Parool heeft dit te maken met de schietpartijen in de Vechtstraat.

