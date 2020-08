Halsema: twee keer rellen voorkomen in Amsterdam

algemeen 27 aug 15:06

Volgens burgemeester Femke Halsema is in Amsterdam de afgelopen tijd tot twee keer toe voorkomen dat jongeren in de stad gingen rellen.

Ze zei donderdag tegen de gemeenteraad dat er zowel signalen waren in Oost als in Nieuw-West en dat dit met inzet van straatcoaches, jongerenwerk en de politie is tegengehouden. In de Haagse Schilderswijk en in de Utrechtse wijken Overvecht, Kanaleneiland en Zuilen kwam het deze maand meerdere keren tot geweld tussen relschoppers en de politie. Tientallen arrestaties werden verricht en relschoppers kregen gebiedsverboden. © ANP 2020