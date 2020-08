Mondkapjes verplicht vanaf vrijdagmorgen in heel Parijs

In Parijs is het vanaf vrijdagmorgen 08. 00 uur verplicht een mondkapje te dragen.

De maatregel geldt overal in de openlucht en in afgesloten openbare ruimten evenals op plaatsen waar mensen werken. Premier Jean Castex had al aangekondigd dat dit eraan zat te komen. De vrouw die over de gezondheid in de Franse hoofdstad gaat, assistent-burgemeester Anne Souyris, heeft bekendgemaakt dat de verplichting vrijdagmorgen ingaat.

In de metropool Marseille is een dergelijke plicht al van kracht. In Parijs was die er al voor bepaalde drukke winkelgebieden en in het openbaar vervoer. Premier Castex vindt dat de mondkapjesplicht dringend noodzakelijk is. Ze geldt ook in de voorsteden.

Het aantal corona-infecties in Frankrijk verviervoudigde de afgelopen maand ongeveer tot 39 per 100.000 inwoners, aldus Castex die sprak van een duidelijke toename. Dat is nog wel veel minder dan de naar schatting duizend gevallen die tijdens de piek van de pandemie in Frankrijk werden geregistreerd.

