Algerijnse minister: Algerije staat open voor dialoog met Marokko

De Algerijnse Minister van Communicatie Ammar Belhimer noemde Marokko een "broederland" en herinnerde aan de historische en culturele diepgang die de twee landen delen.

Dat zei de Algerijnse functionaris in een interview met het Russische Sputnik News. Met de gemeenschappelijke wens voor een verenigde Maghreb delen de twee landen één gemeenschappelijk doel, stelt Belhimer.

Buurland Algerije verwijst wel vaker naar Marokko als broedernatie, maar vijandige verklaringen van Algerijnse functionarissen en de onbetwistbare positie van Algerije inzake de soevereiniteit over de Marokkaanse Sahara bewijzen het tegendeel.

Belhimer zei dat het doel van een verenigde Maghreb haalbaar is zolang er politieke wil bij de leiders van beide landen. "Ons lot wordt gedeeld in het licht van de hedendaagse uitdagingen, vooral wat de wereld doormaakt als gevolg van de huidige gezondheidscrisis."



Volgens de Algerijnse politicus is Algerije niet van plan "de sfeer tussen de broederlijke Marokkaanse en Algerijnse volkeren te verstoren". Volgens hem is het grotere doel juist om "energie te mobiliseren en enthousiasme op te wekken om een ​​sterke Maghreb-unie op te bouwen. "

De ambtenaar sprak echter duidelijke taal met betrekking tot de bescherming van volkeren en de toewijding van hun recht op zelfbeschikking, de ambtenaar verwees daarmee naar het eeuwig durende Sahrawi-vraagstuk. Volgens Belhimer zal Algerije zich blijven verzetten tegen de aanspraak van Marokko over de Marokkaanse Sahara door de onafhankelijkheidsclaims van Polisario te verdedigen.



Algerije bewapent, financiert en biedt onderdak aan het separatistische Polisario-front in kampen in de meest zuidelijke regio van Tindouf. In het gebied worden 90.000 Sahrawi geconfronteerd met erbarmelijke omstandigheden, waaronder ondervoeding, ziekte en daarboven de coronacrisis.

Sputnik vroeg de Algerijnse functionaris ook naar het dialooginitiatief van Marokko dat koning Mohammed VI in 2018 had voorgesteld. In meerdere toespraken riep de Marokkaanse vorst op tot een openhartig dialoog om de patstelling tussen de twee naties te doorbreken.



Op de vraag of er in de komende periode enige toenadering zou kunnen zijn antwoordde Belhimer dat Algerije elk opbouwend initiatief verwelkomt, maar dat de dialoog de privacy en soevereiniteit van elk land moet respecteren, zonder "afbreuk te doen aan de basisprincipes van Algerijnse diplomatie gebaseerd op niet-inmenging in de interne aangelegenheden van welk land dan ook."

In juni beschuldigde woordvoerder van het Algerijnse presidentschap Belaid Mohand-Oussaid de voormalige Marokkaanse consul in Oran, Aherdane Boutahar, van "spionage" namens de Marokkaanse inlichtingengemeenschap.



De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita hekelde de spionage-beschuldigingen en uitte zijn ongenoegen over de uitspraken van een vertegenwoordiger van een instelling die volgens de buitenlandminister "terughoudendheid" moet kunnen uitoefenen.

Bourita stelde vraagtekens over de motieven van Algerije en verweet het buurland er van uit te zijn een ​​"klimaat van achterdocht" op te wekken dat in strijd is met "alle regels van het nabuurschap".

