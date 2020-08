Nederlanders hebben vaker kanker dan meeste andere EU-inwoners

Kanker komt in Nederland vaker voor dan in de meeste andere landen van de Europese Unie.

Nederland staat in de EU op de derde plek. Alleen in Ierland en Denemarken komt kanker vaker voor. De hoge positie komt vooral doordat in Nederland veel darmkanker, melanoom en borstkanker voorkomen, evenals kankersoorten waarvoor roken een belangrijke risicofactor is, zoals slokdarmkanker, blaaskanker en longkanker, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Het IKNL baseert zich op informatie van het European Cancer Information System van de Europese Commissie, waarbij de Nederlandse cijfers komen van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en de doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vergeleken met die in andere Europese landen krijgen vrouwen in Nederland vaker kanker, vooral borstkanker en longkanker, aldus het IKNL. Melanoom en darmkanker komen zowel bij mannen als vrouwen in Nederland vaker voor. Ook prostaatkanker bij mannen komt in Nederland vaker voor dan in de andere landen.

