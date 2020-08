Experiment met mondkapjesplicht in Rotterdam en Amsterdam stopt

Bezoekers van een aantal drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam zijn vanaf maandag 31 augustus niet langer verplicht om een mondkapje te dragen.

Het experiment stopt volgens planning op die datum. Dat hebben de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijnmond laten weten. Als het nodig is, wordt de mondkapjesplicht wellicht weer ingevoerd.

Door het minder warme weer en het einde van het toeristische hoogseizoen is het op de drukste plekken nu waarschijnlijk makkelijker om 1,5 meter afstand te houden, stelt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De gemeente blijft het in de gaten houden en neemt indien nodig "informatiegestuurde en risicogerichte" maatregelen.

De mondkapjesplicht op die drukke plekken was begin augustus ingevoerd. Veel ondernemers hadden er bezwaar tegen, omdat consumenten in onderzoeken aangaven minder te zullen gaan shoppen. De veiligheidsregio heeft die bezwaren gehoord. "Ook horen we van sommige Amsterdammers en bezoekers dat ze zorgen hebben over hun gezondheid op drukke plekken. Deze signalen nemen we mee in de besluitvorming na de evaluatie van het experiment."



In de evaluatie wordt ook gekeken of het dragen van een mondkapje heeft gezorgd voor gedragsverandering. De evaluatie van het mondkapjesexperiment wordt in de loop van september verwacht, meldt Rotterdam.

In Amsterdam geldt de verplichting nog een paar dagen onder meer in het Wallengebied, de Kalverstraat en op de Albert Cuypmarkt. In Rotterdam geldt het in delen van het centrum zoals de Meent en de Lijnbaan, op de markten van de Binnenrotte, Grote Visserijstraat en Afrikaandermarkt en in de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium. Mensen die op die aangewezen plekken geen mondkapje dragen, lopen dus nog enkele dagen kans op een boete van 95 euro.

© ANP 2020