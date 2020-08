Graffitikunstenaar Banksy doneert aan reddingsschip vluchtelingen

De Britse graffitikunstenaar Banksy heeft geld gedoneerd aan een organisatie die bootvluchtelingen op de Middellandse Zee helpt met een reddingsschip, meldt de Britse krant The Guardian.

Vluchtelingen en migratie zijn een terugkerend thema in het werk van de guerrilla-artiest. Het schip Louise Michel, vernoemd naar een Franse feministische anarchist (1830-1905), pikte donderdag 89 personen op van zee, onder wie vier kinderen. De boot is versierd met een graffiti van een klein meisje dat een roze, hartvormige reddingsboei vasthoudt.

De Louise Michel voerde eerder al twee reddingsoperaties uit, waarbij 105 personen werden opgepikt en overgedragen aan de hulporganisatie Sea Watch. De bemanning van de Louise Michel bestaat uit Europese activisten met ervaring in zoek- en reddingsacties op zee.

Banksy, van wie de eigenlijke identiteit geheim is, staat bekend om zijn geëngageerde kunst waarin hij maatschappijkritiek levert op onder meer de vluchtelingencrisis en het kapitalisme. Zijn kunstwerken duiken op op allerlei openbare plekken in steden over de hele wereld. Een werk waarin apen in het Britse parlement zijn afgebeeld, leverde vorig jaar 12 miljoen dollar op bij een veiling.

